Страны ЕС передали Украине уже более 1000 генераторов

В рамках помощи на фоне разрушения россией энергетической инфраструктуры Украины государства Европейского Союза передали уже более тысячи электрических генераторов.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич.

«Для обеспечения электроэнергией домов и больниц европейские страны предоставили более 1000 электрогенераторов для Украины», - отметил он.

Также еврокомиссар сообщил, что через механизм гражданской защиты ЕС в Украину было доставлено почти 78 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Напомним, Херсонщина получит от Израиля 17 генераторов различной мощности для восстановления региона.