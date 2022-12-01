У Миколаєві пройшла акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у ході бойових дій, де взяли участь їх родичі і друзі

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24.12.2022 20:22

https://niklife.com.ua/ru/citylook/75287

Фотофакт