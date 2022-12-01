Лучшим фотографом 2022 года по версии The Guardian стал украинец

Украинского фотографа Евгения Малолетку издание Guardian выбрало лучшим в 2022 году.

Об этом пишет The Guardian.

В издании отметили, что после сообщений о том, что Россия готовит вторжение Евгений Малолетка в начале 2022 года вернулся в Украину из Казахстана.

Украинский фотограф сначала работал для Associated Press в Харькове и на Донбассе.

Полномасштабное вторжение встретил с коллегами в Мариуполе. Они думали, что если начнется война, Мариуполь будет ключевым, потому что это стратегический морской порт. Они не ошиблись, пишет издание.

Евгений фотографировал в больницах, хранилищах, квартирах и разрушенных домах.

Малолетка и команда AP 20 дней рассказывали об осаде города, пока им не пришлось уехать.

Их предупредили о том, что россияне охотятся на них за публикацию детального отчета о зверствах, происходящих в Мариуполе. Им удалось выехать через 15 российских блокпостов в Запорожье, которое тогда контролировали украинцы.

Начиная с Мариуполя, Малолетка продолжал освещать войну на разных рубежах – от Харькова, Донбасса и Запорожья до Николаева и Херсона, а также в Киеве.