Мэр Николаева назвал объекты, которые придется снести, из-за невозможности восстановления после обстрелов

В Николаеве есть объекты, которые невозможно восстановить после обстрелов кафиров и их придется сносить.

Об этом интервью УНІАН рассказал городской голова Александр Сенкевич.

«Это 48-я школа, которая сейчас проходит экспертизу, 51-я школа, которая до войны имела 3-ю степень аварийности. В 60-й школе один из корпусов был уничтожен. Также здание культуры Корабельного района нужно заново строить. Наверное, гостиница «Ингул», являющаяся частной собственностью. Возможно, гостиница «Николаев» в самом центре города, но она также является частной собственностью, не знаю, проводили они экспертизу или нет», - сказал Сенкевич.

Напомним, что итальянская компания One Works подписала с Николаевом меморандум об обязательствах и непрерывном сотрудничестве с местными учреждениями и общинами для определения будущего генерального плана реконструкции города.