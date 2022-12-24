В Афганистане водометами разогнали женщин, протестующих против запрета на обучение в университетах

В Афганистане талибы применили водомет для разгона женщин, протестовавших против запрета посещать университеты.

Об этом сообщает BBC .

Десятки женщин, проводивших марш протеста, выкрикивали лозунги, в частности: «Образование – наше право», «Талибан» – трусы». На видео видно, как женщины прячутся в переулке в городе Герат, спасаясь от мощного потока воды.

استفاده از آبپاش آتش‌نشانی مقابل زنان افغانستان در هرات pic.twitter.com/BQDZ3PsFNh — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) December 24, 2022

20 декабря 2022 года движение «Талибан», год назад захватившее власть в Афганистане, запретило женщинам учиться в университетах. Талибы заявили, что женщины не носили соответствующую исламскую одежду в университете, «одевались так, будто собирались на свадьбу» и общались со своими коллегами-мужчинами. На следующий же день охрана не пропустила женщин в учебные заведения. Сразу после этого решения женщины вышли на акции протеста . В столице Кабуле уже арестовали пять женщин и троих журналистов.