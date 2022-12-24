В Харькове переименовали театр имени Пушкина

Харьковский областной совет принял решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина. Теперь заведение называется Харьковский академический драматический театр.

Об этом 24 декабря сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Только в марте этот театр трижды попадал под вражеский обстрел: тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывная волна поразила окна, двери... Это решение — своевременно», — написал Синегубов.

Ранее харьковские деятели культуры, преподаватели и активисты написали открытое письмо президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с переименованием театра. Вопрос о переименовании театра еще в сентябре выносили на сессию облсовета, но тогда он не набрал необходимого количества голосов. 3 декабря вопрос должен был рассмотреть снова, но его не внесли в повестку дня — общественные организации просили вынести на общественные слушания вопрос о новом названии театра.