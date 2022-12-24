Канада сообщила о сокращении популяции белых медведей

В Канаде всего за пять лет популяция белых медведей в западной части Гудзонового залива сократилась на 27%. В 2021 году в этом районе жили только 618 животных, в то время как в 2016-м их было 842.

Об этом свидетельствуют данные правительства, цитируемые BBC .

В отчете говорится, что взрослые медведицы и медвежата особенно страдают, а изменение климата может быть фактором снижения численности.

Арктика нагревается быстрее остального мира, а морской лед, от которого зависит охота медведей на тюленей, формируется позже и с каждым годом тает все быстрее. К 2050 году, как теперь говорят ученые-экологи, продолжительность сезона, в течение которого нет льда, может привести к голодной смерти медведей.

«Снижение [популяции] совпадает с давними прогнозами по поводу демографических последствий изменения климата для белых медведей», — говорится в отчете правительства Канады.

В то же время, документ предостерегает от установления прямой связи между сокращением популяции медведей и потерей морского льда, отмечая, что четыре из последних пяти лет были с хорошими ледовыми условиями.

Белые медведи – самые крупные млекопитающие, живущие на суше. Каждую осень они проходят вдоль западного побережья Гудзонова залива в провинции Манитоба, возвращаясь к морскому льду. Это наиболее изученный вид животных в мире, их миграция привлекает туристов в Черчилль в Манитобе, который называют мировой столицей белых медведей. Горожане обычно оставляют дверь своих машин незапертыми, чтобы другим было куда бежать, если они столкнутся с блуждающим медведем.