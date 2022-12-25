В США питон воссоединился с владельцем после нескольких месяцев блуждания по штату Техас

В Соединенных Штатах Америки питон по имени Сноу воссоединился со своим владельцем после нескольких месяцев блуждания по штату Техас.

Об этом пишет BBC.

Перед этим Остинский центр защиты животных получил сообщение о гигантском питоне, которого местные жители поймали в гараже. Это был Сноу — сетчатый питон-альбинос длиной 4,8 метра, потерявшийся еще летом.

В последнее время в Техасе была низкая температура воздуха, так что зоозащитникам удалось легко поймать пресмыкающегося и осмотреть его. Местные жители рассказали, что время от времени видели эту змею в своем районе с июля.