В США питон воссоединился с владельцем после нескольких месяцев блуждания по штату Техас

В Соединенных Штатах Америки питон по имени Сноу воссоединился со своим владельцем после нескольких месяцев блуждания по штату Техас.
Об этом пишет BBC.
Перед этим Остинский центр защиты животных получил сообщение о гигантском питоне, которого местные жители поймали в гараже. Это был Сноу — сетчатый питон-альбинос длиной 4,8 метра, потерявшийся еще летом.
В последнее время в Техасе была низкая температура воздуха, так что зоозащитникам удалось легко поймать пресмыкающегося и осмотреть его. Местные жители рассказали, что время от времени видели эту змею в своем районе с июля.
Сотрудники приюта приютили питона на ночь и спросили у зоопарка Остина, смогут ли они унести животное. Впоследствии вспомнили, что несколько месяцев назад видели объявление о пропавшем питоне. Владельца змеи нашли через приложение Nextdoor, с помощью которого люди могут общаться со своими соседями. Он сказал, что приедет из города Даллас, расположенного в 289 км от Остина.
Оказалось, что владелец оставил Сноу в сумке в машине. Машину сломали, а сумку со змеей угнали.
Через день после сообщения о находке владелец Сноу приехал в Остин, чтобы встретиться со своим другом, которого он зовет «большим нежным гигантом».