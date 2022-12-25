Украина получит от ОАЭ 2,5 тысячи бытовых генераторов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передадут 2500 бытовых генераторов гражданскому населению Украины.

Об этом сообщает Официальное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов WAM.

«Эти генераторы помогут гражданскому населению частично обеспечить себя электроэнергией, что облегчит сложные условия жизни пострадавших от кризиса семей», - сказано в сообщении.

Речь идет о 2500 бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт.

Около 1200 бытовых доставили в Варшаву 24 декабря, а остальные генераторы страна передаст в январе.

Эмираты предоставляют генераторы в рамках гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов США, которую ОАЭ выделили для Украины.

Напомним, страны ЕС передали Украине уже более 1000 генераторов.