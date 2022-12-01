Николаевский рыбоохранный патруль предупредил об изменении правил любительского и спортивного рыболовства

В декабре 2022 вступил в силу приказ Минагрополитики Украины «Об утверждении Правил любительского и спортивного рыболовства» от 19.09.2022 № 700.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

«Новые правила рыболовства прошли долгие обсуждения и отвечают требованиям сегодняшнего дня. В законе усовершенствовано правовое регулирование любительского, спортивного рыболовства и подводной охоты», - говорится в сообщении.

Среди основных изменений:

- новые правила распространяются на водные объекты в пределах природно-заповедного фонда, где любительское и спортивное рыболовство не противоречит режиму территорий и объектов ПЗФ;

- суточная норма отлова на одного рыбака составляет 3 кг рыбы и 1 трофей;

- при осуществлении любительского рыболовства рыбаки обязаны иметь при себе средство для измерения массы и длины водных биоресурсов;

- запрещается вылов рыбы крючковыми, в том числе нахлыстовыми, донными, поплавковыми, зимними удочками, жерлицами (кружками) и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки в случае, если общее количество крючков превышает семь единиц на одного рыбака;

- в период нереста за пределами нерестилищ разрешается отлов рыбы с количеством крючков не более двух на рыбака или спиннингом с одной искусственной приманкой с берега;

- проведение официальных спортивных мероприятий согласно соответствующим календарным планам физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, во время которых осуществляется отлов рыбы, согласовывается их организаторами с местными государственными администрациями на основании согласия органа рыбоохраны, в районе деятельности которого проводятся такие мероприятия;

- запрещается осуществлять подводную охоту в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда;

- место проведения подводной охоты должно быть обозначено на поверхности сигнальным флажком. При проведении подводной охоты с использованием судна на нем также устанавливается сигнальный флажок;

- во время подводной охоты запрещается использовать и находиться с подводным ружьем в заряженном состоянии ближе 50 метров от линии берега в местах общественного отдыха и других местах скопления людей;

- запрещается осуществление самопроизвольного вселения, переселения, акклиматизации (реакклиматизации) водных биоресурсов, без получения разрешений и согласований на проведение таких работ в соответствии с законодательством;

- минимально разрешенные размеры водных биоресурсов изменились для: лещ (был 32см/стал 30см), сазан (был 35см/ стал30 см), сом европейский (был 70см/стал 80 см), щука (была 35см/стала 50 см).

Николаевский рыбоохранный патруль призывает рыбаков перед рыбалкой ознакомиться с новыми Правилами рыболовства, ведь незнание законодательства не освобождает от ответственности.