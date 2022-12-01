В россии внезапно скончался гендиректор корпорации, которая усовершенствует подводные лодки под «Калибры»

В россии внезапно скончался 67-летний Александр Бузаков - генеральный директор компании «Адмиралтейские верфи», которая изготавливала подводные лодки-носители для «Калибров».

Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась преждевременно, трагически», - заявили в корпорации.

Отмечается, что «Адмиралтейские верфи» производили усовершенствованные дизельные подводные лодки, способные нести и запускать ракеты «Калибр». При жизни Бузаков рассказывал, что с подводных лодок его компании «наносили ракетные удары по базам террористов в Сирии».

Еще в апреле этого года стало известно, что россия впервые использовала для нанесения ракетных ударов по Украине дизельные подводные лодки.