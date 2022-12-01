«Николаевоблтеплоэнерго» открыло в Николаеве еще одну точку выдачи питьевой воды

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыло у Николаева очередную точку выдачи питьевой воды.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
«Николаевцы рады сообщить о функционировании еще одной точки выдачи очищенной воды на базе предприятия в Центральном районе города: ул. Садовая, 50 (ежедневно с 06:30 до 20:30)», - сообщили на ОКП.
Также на предприятии напомнили актуальные адреса раздачи воды на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
«Воду можно набрать при наличии электроэнергии. По техническим причинам время работы может варьироваться. Просим отнестись с пониманием», – сообщили на «Николаевоблтеплоэнерго».