«Николаевоблтеплоэнерго» открыло в Николаеве еще одну точку выдачи питьевой воды

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыло у Николаева очередную точку выдачи питьевой воды.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Николаевцы рады сообщить о функционировании еще одной точки выдачи очищенной воды на базе предприятия в Центральном районе города: ул. Садовая, 50 (ежедневно с 06:30 до 20:30)», - сообщили на ОКП.

Также на предприятии напомнили актуальные адреса раздачи воды на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».