«Николаевоблтеплоэнерго» открыло в Николаеве еще одну точку выдачи питьевой воды

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25.12.2022 15:10

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыло у Николаева очередную точку выдачи питьевой воды.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Николаевцы рады сообщить о функционировании еще одной точки выдачи очищенной воды на базе предприятия в Центральном районе города: ул. Садовая, 50 (ежедневно с 06:30 до 20:30)», - сообщили на ОКП.

Также на предприятии напомнили актуальные адреса раздачи воды на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

«Воду можно набрать при наличии электроэнергии. По техническим причинам время работы может варьироваться. Просим отнестись с пониманием», – сообщили на «Николаевоблтеплоэнерго».

Фотофакт