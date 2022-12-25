Украинский ледокол «Ноосфера» отправился в Антарктику – его задействовали в совместной с Польшей экспедиции

Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол «Ноосфера» отправился из Кейптауна (Южноафриканская республика) в Антарктику.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Это уже второй антарктический сезон ледокола под сине-желтым флагом. Капитаном судна, как и в прошлый раз, является Павел Панасюк. Нынешняя экспедиция стала украинско-польской и финансируется преимущественно Польской антарктической программой. Сначала «Ноосфера» отправится к польской антарктической станции «Арцтовский», которая находится на острове Кинг Джордж.

«Потом наш ледокол доставит грузы и, что очень важно, украинскую команду технических специалистов на нашу станцию «Академик Вернадский». Эти специалисты при всех сложностях должны завершить начатую модернизацию инфраструктуры станции. В этом сезоне в планах замена системы отопления, обустройство новой площадки для хранения лодок, работы по заземлению дизельного и главного здания станции, а также ряд других неотложных работ, необходимых для успешной зимовки украинской экспедиции. Впереди у судна длинная дорога через Атлантический и Южный океаны. Ожидается, что ледокол доберется до Вернадского до конца января следующего года”, - говорится в сообщении.

Кстати, «Ноосфера» идет в Антарктиду с большим трезубцем на борту (размером 1,25 м на 1,05 м). Наши символы заняли почетное место – на фальштрубах с правого и левого борта судна.