Престижный промоушен признал украинца лучшим кикбоксером года

Украинский чемпион ONE Championship Роман Крикля признан лучшим кикбоксером года по версии организации.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

В 2022 году Крикля защитил титул в полутяжелом дивизионе. Кроме того, украинец завоевал чемпионский пояс в тяжелом весе. В финале Гран-при организации он победил иранца Ираджа Азизпура.

Уроженец Харьковской области Роман Крикля выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Украинец побеждал и завоевывал титулы чемпиона мира в ряде промоушенов, среди которых K-1, А1, Kunlun Fight и TNA.