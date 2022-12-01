рф направит в Иран 24 истребителя в обмен на «шахиды», - СМИ

В обмен на «шахиды» россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на IsraelInfo.

Речь идет о 24 истребителях, которые предназначались Египту. По данным израильских СМИ, Соединенные Штаты уговорили Каир отказаться от сделки, и россияне как раз искали новых покупателей.

После того, как Иран начал поставлять дроны стране-агрессору, в россии решили продать самолеты Тегерану. По данным западных разведок, подготовка иранских лётчиков продолжается полным ходом.