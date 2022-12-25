Папа Римский в рождественском послании попросил Бога просветить «умы тех, кто имеет власть, чтобы заставить замолчать оружие»

Папа Римский Франциск в рождественском послании призвал тех, кто имеет власть, заставить оружие замолчать и положить конец войне в Украине.

Об этом он сказал в традиционном послании Urbi et Orbi, сообщает Vatican News.

- Пусть же наш взгляд наполнится лицами братьев и сестер украинцев, которые переживают это Рождество в темноте, холоде, вдали от своих домов из-за уничтожений, вызванных десятью месяцами войны, - сказал Папа.

Он призвал быть готовыми к конкретным жестам солидарности, чтобы помогать страдающим.

Также папа попросил Бога просветить «умы тех, кто имеет власть, чтобы заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой безумной войне!».

– Наше время испытывает большой голод мира также и в других регионах, на других театрах этой третьей мировой войны, – заявил также Папа Римский.

Напомним, ранее Папа Римский сравнил российскую войну против Украины со спецоперацией нацистов. При чем он считает, что боевые действия скоро не закончатся.