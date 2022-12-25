Группа Pink Floyd передаст украинским волонтерам $600 тысяч на благотворительные нужды

Известная британская рок-группа Pink Floyd и вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк собрали более 600 тысяч долларов помощи украинцам благодаря записи совместной песни.

Об этом сообщает Укринформ.

Слушатели пожертвовали более 450 тысяч фунтов стерлингов на песню Hey, Hey, Rise Up, записанную 30 марта вместе с Хлывнюком. К этой сумме участники Pink Floyd Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон добавили собственные средства, увеличив ее до 500 тысяч фунтов (свыше 600 тысяч долларов).

Собранные средства планируется распределить между такими организациями как Hospitallers The Kharkiv and Przemyśl Project, Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры", Vostok SOS, Киев волонтерский и Левый берег.