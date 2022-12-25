Будапешт передаст Николаеву несколько пассажирских автобусов

Главный оператор общественного транспорта в Будапеште, компания BKV передаст Николаеву и Черновцам 15 автобусов.

Об этом сообщает Totalcar.

Прошлым летом в BKV поступило несколько запросов из украинских городов, которые были бы рады получить бывшие в употреблении автобусы в хорошем состоянии, чтобы поддерживать общественный транспорт. В Будапеште провели замену автобусов и отправят в Украину “старые” транспортные средства, которые можно продолжать эксплуатировать.

На первом этапе, совместно с Посольством Украины в Венгрии, 15 автобусов передадут двум городам, Николаеву и Черновцам. Среди предлагаемых автобусов сейчас 10 Ikarus 280 и 5 Volvo 7000 и 7700. Volvo были куплены BKV в Германии несколько лет назад.

Ikarus проехал в Будапеште в среднем 2 миллиона километров, а Volvo – 1 миллион километров. Сотрудники BKV подготовили автобусы, чтобы они еще несколько лет служили украинским пассажирам.