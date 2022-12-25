Украинцам могут разрешить пересылать по почте документы, удостоверяющие личность

Как отмечает Минреинтеграции, это поможет решить проблему украинцев, выехавших из временно оккупированных регионов на территорию третьих стран, и имеющих проблемы с восстановлением документов, удостоверяющих их личность и гражданство Украины.

Одним из путей решения этой проблемы, недавно обсуждаемой на заседании Координационного штаба по вопросам возвращения в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран, - это передача соответствующих документов почтовой связью. Однако правила предоставления почтовых услуг в Украине не позволяют это делать.

«Личные документы по почте у нас не отправляются. Исключение – загранпаспорта», - говорится в сообщении.

Минреинтеграции предложило внести изменения в постановление Кабинета министров Украины от 5 марта 2009 года № 270 «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи», дополнив перечень документов, которые могут передаваться по почте.