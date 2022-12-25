В Питере водитель часами возил на крыше автомобиля труп с наркотиками в кармане

В «культурной столице» рф, в городе Санкт-Петербурге водитель на машине каршеринга в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода, которого от удара подбросило на крышу автомобиля. Там погибший и лежал, зацепившись за элементы кузова.

Об этом сообщает Telegram-канал «Бушущий мир».

Автомобиль с трупом на крыше обнаружила полиция, восстановив обстоятельства ДТП, которые 32-летний владелец автотранспорта едва помнил.

Как оказалось, после наезда на пешехода водитель не заметил присутствия его тела на крыше.

«Возили труп долго, от Кораблестроителей, через Морской порт и далее до перекрестка Мичманской ул. и Морского пр., где нетрезвый водитель оставил автомобиль, спокойно закрыл и ушел спать. Сам водитель слабо помнил последние несколько часов своей ночной жизни», – сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, нашла в карманах погибшего 39-летнего мужчины пакет с наркотиками растительного происхождения.