В Воронеже установили стенд о «нацизме» с Зеленским и фотошоплеными фотографиями

На центральном рынке Воронежа установили стенд о «нацизме», который сопроводили фотографиями представителей нацистской Германии, а также Президента Украины Владимира Зеленского и украинского депутата Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает воронежский проект «Ворнадзор».

На стенде использовали фотографию с митинга 2009 года в Москве в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой.

«Ворнадзор» установил, что фотографию отфотошопили и изменили надпись на одном из плакатов на «Смерть русне! Больше убийств». На оригинальном плакате было написано «Ваше молчание — оправдание убийств».

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить фотографию, представленную на стенде в Воронеже на предмет возбуждения межнациональной розни.

Журналистка Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были убиты в Москве 19 января 2009 года. Они возвращались с пресс-конференции по поводу досрочного освобождения полковника ГРУ Юрия Буданова, который был осужден за похищение, изнасилование и убийство в 2000 году 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Маркелов представлял интересы семьи девушки. Бабурова в качестве журналиста «Новой газеты» писала множество антифашистских статей.

Суд признал виновными членов неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» Евгению Хасис и Никиту Тихонова. В 2011 году Тихонова признали виновным в убийстве, незаконном обороте оружия и изготовлении поддельных документов и приговорили к пожизненному сроку, тогда как Хасис получила 18 лет лишения свободы.

В начале 2022 года Верховный суд РФ изменил приговор неонацистке Хасис, сократив срок лишения свободы на 1 год – с 18 до 17 лет.