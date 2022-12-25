Казахстан передал Украине генераторы для больниц – часть из них получит Николаевщина

Украина получила от Казахстана 41 мощный генератор для медицинских учреждений.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Генераторы будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров, и где в них больше всего нуждаются – в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

– Каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций, – подчеркнул министр Виктор Ляшко.

Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы "Украина - Казахстан" под председательством народного депутата Сергея Нагорняка.