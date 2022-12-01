Президент Зеленский посоветовал украинцам узнать, где находится ближайший Пункт несокрушимости

Президент Владимир Зеленский посоветовал украинцам обращать внимание на воздушные тревоги и узнать адрес ближайшего Пункта несокрушимости.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Осталось несколько дней этого года. Должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. россия проиграла все, что могла, в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к новым их поражениям. Но мы должны быть готовы к любым сценариям.