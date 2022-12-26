«Есть определенные требования»: в полиции напомнили, что в новогоднюю ночь тоже будет действовать комендантский час

В новогоднюю ночь будут действовать требования комендантского часа, а полиция будет работать в усиленном режиме.

Об этом в эфире совместного телемарафона рассказала пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева.

– Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа, – сказала спикер полиции.

Рева также сообщила, что в ночь с 31 декабря на 1 января для охраны общественного порядка будут привлекаться не только полицейские, но и бойцы Национальной гвардии.

Правоохранители будут проверять документы у людей, а также будут доставлять их при необходимости в отделения полиции для установления или проверки личности.