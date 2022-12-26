Продукты питания, предметы гигиены, товары для военных и топливо: в конце года ДТЭК ВИЭ передал масштабный гуманитарный груз Николаевщине

В течение всего года ДТЭК ВИЭ в рамках программ «Рятуємо життя» и «Сталевий фронт» от Фонда Рината Ахметова оказывает гуманитарную поддержку Николаевщине.

Об этом идет речь в сообщении ДТЭК ВИЭ.

Так, недавно благотворительный фонд «Світлі справи» получил от ДТЭК ВИЭ более 4,5 тонн продуктов питания и предметы гигиены – памперсы для взрослых и одноразовые пеленки. Также компания передала большое количество теплых одеял, комплектов постельного белья, спальных мешков и полотенец для эвакуационных центров г. Николаева.

«ДТЭК ВИЭ продолжает держать руку на пульсе потребностей громад. На этот раз мы передали большую партию продуктов питания Николаеву», – рассказывает Олег Соловей, директор ДТЭК Тилигульской ветроэлектростанции. «К тому же, мы и дальше поддерживаем людей, которые были вынуждены искать временное убежище в Николаеве и области. Для обустройства эвакуационных центров Николаева передали предметы первой необходимости – теплые одеяла, постельное белье и другие важные вещи в быту», - добавил Олег Соловей.

К тому же, по запросу областного совета Николаеву недавно передали топливные карты на 1000 литров дизельного топлива и 500 литров бензина. Получателем также стал благотворительный фонд «Світлі справи», который в дальнейшем распределяет топливные карты между громадами и местными органами власти, которые в нем нуждаются. Благодаря этому, область может выполнять свои функции и оказывать необходимую гуманитарную помощь жителям в условиях войны.

Ранее в ноябре продукты питания получили Коблевская и Березанская громады, продукты расфасовали в продуктовые наборы для переселенцев, временно проживающих на территории этих громад. Каждый набор содержал тушеное мясо, паштет, муку, соль и сахар, крупы и макароны, овощные консервы и печенье. Формирование наборов происходило силами громад, а выдача проходила под контролем Березанского поселкового совета и Коблевского сельского совета в установленные сроки. К тому же, Березанский поселковый совет получил дополнительные средства для военных из этих громад – тактические аптечки, пауэрбанки, спальники и карематы.

Напомним, что с начала вторжения россии в Украину, ДТЭК ВИЭ передал несколько десятков траншей гуманитарной помощи Николаевщине. Среди поставленных товаров в Николаев, Коблевскую и Березанскую громады – крупные партии медикаментов, продукты питания, стройматериалы для восстановления жилых помещений, бочки для воды большой емкости и автономные системы очистки воды, электрогенераторы, товары военторга, более 13 500 литров топлива и многое другое.