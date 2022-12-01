Более 1000 отделений во всех регионах: На случай блэкаута в Украине создали общую банковскую сеть

В Украине создана сеть POWER BANKING, которая объединяет все 14 системно важных банков и включает более 1 000 отделений во всех регионах страны, которые дополнительно оснащены для работы во время блэкаута.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«По инициативе Национального банка все системно важные банки объединились для создания общей банковской сети - POWER BANKING. Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отделения совместной сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных и дополнительный персонал.

«Это вызов для всей страны, для каждого из нас. По поручению Президента, правительство и местные администрации реализуют проект поддержки наших людей, создав сеть «пунктов несокрушимости». Со своей стороны, банки защищают финансовый фронт и их задача обеспечить непрерывность предоставления банковских услуг. Совместная банковская сеть - это уникальный проект и пример консолидации и партнерства банков Украины. Ведь они согласились выбрать не конкуренцию, а ежедневную координацию и обмен опытом, чтобы мы вместе эффективно противостояли вызовам войны», - отметил председатель Национального банка Андрей Пышный.

На сегодня сеть POWER BANKING объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. Сейчас уже более 1 000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута (около 80% из них - это отделения системно важных банков). В условиях блэкаута в отделениях сети POWER BANKING для всех клиентов будет доступен определенный перечень насущных банковских услуг, а именно: получение наличных (в банкоматах или в кассе), платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания), обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе) и консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Его цель предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса. Карта отделений сети POWER BANKING регулярно обновляется на отдельной веб-странице Национального банка, где можно найти подробную информацию о сети, перечень ее отделений, банкоматный роуминг, советы и ответы на часто задаваемые вопросы.