Глава Николаевского облсовета Замазеева поздравила детей военнопленных Героев с Днем Святого Николая

По случаю Дня Святого Николая Николаевский областной совет и Консультационный Центр КШППВ организовали праздник для детей военнопленных воинов, которые сейчас находятся в плену, а также тех, кого уже освободили. Праздник прошел в Николаевском академическом художественном драматическом театре.

Об этом сообщает Николаевский областной совет.

« Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с детишками посмотрела музыкальную сказку «Клаптики уголками, или В поисках справедливости», которая с юмором рассказывает о важных в жизни вещах: о дружбе и сострадании, о хитрости и коварстве, о доверии и предательстве, о доброте , о тесной связи со своим домом, и, конечно, о справедливости, которая обязательно победит! » – говорится в сообщении.

После спектакля Анна Замазеева поздравила малышей с грядущими праздниками и вместе с советницей председателя МОВА Ольгой Малярчук подарили детишкам подарки от гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Світлі справи») - сладости, игрушки и одежду.