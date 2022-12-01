Глава Херсонской ОВА показал видео, как ремонтируют трассу на Николаев

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич опубликовал видео ремонтных работ, проводимых на трассе между Херсоном и Николаевом, в месте подрыва оккупантами моста.

Видео опубликовано в Facebook.

«На видео – ход работ по обустройству объезда разрушенного моста на участке Херсон – Николаев, что на дороге международного значения М-14. Дорожники завершили обустройство реверсных объездов, уже положили асфальт и нанесли разметку. Над этим работало 25 человек и 17 единиц техники», – сообщил Янушевич.

Сейчас специалисты продолжают работать на этом участке дороги – идет ямочный ремонт и благоустройство. Начало работ по восстановлению разрушенного моста запланировано на 2023 год.