Глава Херсонской ОВА показал видео, как ремонтируют трассу на Николаев

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич опубликовал видео ремонтных работ, проводимых на трассе между Херсоном и Николаевом, в месте подрыва оккупантами моста.
Видео опубликовано в Facebook.
«На видео – ход работ по обустройству объезда разрушенного моста на участке Херсон – Николаев, что на дороге международного значения М-14. Дорожники завершили обустройство реверсных объездов, уже положили асфальт и нанесли разметку. Над этим работало 25 человек и 17 единиц техники», – сообщил Янушевич.
Сейчас специалисты продолжают работать на этом участке дороги – идет ямочный ремонт и благоустройство. Начало работ по восстановлению разрушенного моста запланировано на 2023 год.
«Сейчас дорога на Николаев – проездная. Это очень важно, ведь этот маршрут для Херсона – эвакуация мирных людей, гуманитарная помощь, перевозка, логистика для бизнеса», - добавил глава Херсонской ОВА.