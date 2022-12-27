Ученые нашли два новых минерала в метеорите, который упал в Сомали

Ученые обнаружили два новых минерала в метеорите весом 16,5 тонн, который нашли в Сомали в 2020 году.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на CNN.

Куратор коллекции метеоритов университета Альберты Крис Герд получил образцы космической породы, чтобы ее классифицировать. Он увидел, что некоторые части образца нельзя идентифицировать под микроскопом. Ученый обратился за помощью к руководителю лаборатории электронного микрозонда университета Эндрю Лококу, имеющему опыт описания новых минералов. Локок определил, что космический камень содержит по крайней мере два новых минерала.

Одну из новейших пород назвали элалиит. Это имя происходит от названия метеорита «Эль-Али», найденного вблизи одноименного города в центральной части Сомали. Второй назвали элькинстантонитом в честь вице-президента Межпланетной инициативы Университета штата Аризона Линди Элкинс-Тантон.

Ученые установили, что оба новых минерала являются фосфатами железа. Исследователи до сих пор анализируют их, чтобы выяснить, как образовался космический камень.