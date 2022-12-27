Турция готовится использовать газ из собственных месторождений, а не российское топливо

Турция начнет использовать газ из новых черноморских месторождений, общий объем которого составляет 540 млрд кубометров, в первом квартале следующего года.

Об этом заявил президент Турции Эрдоган, сообщает Укринформ со ссылкой на СNN Türk.

– В первом квартале 2023 года мы будем использовать в наших домах 540 миллиардов кубометров природного газа, которые мы обнаружили в Черном море, – сказал Эрдоган.

Ранее в Турции не раз заявляли о намерении превратить страну в газовый хаб для отправки природного газа в другие страны, в частности в ЕС.