«Я и в магазин иногда хожу»: начальник ГУР рассказал, что не завышает меры своей безопасности

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что свободно ходит в рестораны или магазины. Для его посещения там не вводятся особые меры безопасности.

Об этом пишет Лига.net.

- Сколько гостей эвакуировали из крымскотатарского Мусафира (популярный ресторан в столице) ради вашего обеда с заместителем главы МИД Эмине Джапаровой? - Ни одного. – А как ваша охрана отреагировала, когда вы сказали, что едете в Мусафир? – А в чем проблема? Нам нужно было поговорить. Я и в магазин иногда хожу. Вы думаете, что торговый центр закрывают, чтобы я вошел? Нет. Да, со мной всегда находятся офицеры, однако я не параноик, - ответил Буданов.

Напомним, что в апреле 2019 года в Киеве диверсант Алексей Ломако (он же Алексей Комаричев), прибывший из россии, подложил бомбу под машину Кирилла Буданова. Попытка покушения оказалась неудачной, бомба взорвалась и ранила диверсанта. По горячим следам украинская контрразведка задержала его сообщника - гражданина россии Тимура Дзортова и еще нескольких людей из сети фсб, которые им помогали в Украине.