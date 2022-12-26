Украинские разработчики создали игру, в которой можно расстрелять или взорвать путина

Украинские разработчики создали антистресс-игру Kick the Pu, в которой нужно избивать президента россии.
Об этом сообщает AIN.
Игроки могут использовать несколько видов оружия – нож, автомат, гранату и гранатомет. Скачать игру уже можно в App Store и Google Play в любой стране мира, кроме рф и Беларуси.
В бесплатной версии игры присутствует реклама, большая часть доходов от которой будет отправлена в поддержку ВСУ. А за $0,99 можно купить премиум-версию игры, все деньги от которой также пойдут на лечение бойцов. Игра создана командой украинских айтишников и оппозиционно настроенных белорусских программистов, вынужденных покинуть свою страну из-за преследований.
- Первая версия игры была готова уже за 3 недели, в апреле. Тогда начался долгий и сложный процесс публикации приложений в App Store и Google Play. Администрации магазинов много раз отклоняли загрузку приложения, несмотря на апелляции, которых было более 15, – рассказывает один из разработчиков Влад Сень.