В патрульной полиции пообещали реагировать, если кто-то додумается запускать салюты на Новый год

В большинстве областей Украины и Киеве военные администрации приняли решение о запрете использования пиротехнических изделий.

Об этом сообщил заместитель председателя Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

“По-моему, в этом году было и так достаточно взрывов и выстрелов. Не понимаю, кому еще не хватило… Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям. Ответственность есть и даже по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Но давайте будем более ответственными, не только из-за закона, но и из уважения к другим. Многие эти петарды или салюты могут сильно испугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно”, - написал он в Facebook.