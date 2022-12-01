Нардеп Пасечный помог николаевцам установить бювет на их улице

В Николаеве для жителей улицы Крылова установили бювет (точку раздачи воды).

Об этом рассказал на своей странице в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Пасечный.

“Жители обратились ко мне с просьбой установить в их дворе бювет для подачи питьевой воды. Особенно активной и ответственной была Лина Обнорская. Обсудив с Николаевским городским советом, Сергеем Кореневым варианты размещения данной установки, определились, что лучшим вариантом будет разместить бювет в котельной, обслуживаемой "Николаевоблтеплоэнерго". Стационарная точка для раздачи питьевой воды открыта!”.