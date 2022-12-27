Демограф спрогнозировала, сколько украинцев вернутся из-за границы после войны

После окончания войны в Украину может вернуться более трети выехавших из-за боевых действий за границу, а остальные могут остаться в странах временного убежища.

Это спрогнозировала в интервью Радио Свобода директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

- Исследования, которые проводились в ХХ веке, свидетельствуют, что возвращается примерно треть выехавших. Я думаю, что в Украину вернется больше. Во-первых, гораздо сильнее настроения на возвращение... Все зависит от военных действий, с одной стороны, и экономической ситуации – с другой. Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика экономическая, и в плане восстановления жилья, то многие вернутся. А если мы не сможем ничего сделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться, – прогнозирует она.

В целом, по словам Либановой, именно миграционные процессы окажут наибольшее влияние на демографическую ситуацию в Украине во время войны.