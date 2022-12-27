Демограф спрогнозировала, сколько украинцев вернутся из-за границы после войны

После окончания войны в Украину может вернуться более трети выехавших из-за боевых действий за границу, а остальные могут остаться в странах временного убежища.
Это спрогнозировала в интервью Радио Свобода директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
- Исследования, которые проводились в ХХ веке, свидетельствуют, что возвращается примерно треть выехавших. Я думаю, что в Украину вернется больше. Во-первых, гораздо сильнее настроения на возвращение... Все зависит от военных действий, с одной стороны, и экономической ситуации – с другой. Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика экономическая, и в плане восстановления жилья, то многие вернутся. А если мы не сможем ничего сделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться, – прогнозирует она.
В целом, по словам Либановой, именно миграционные процессы окажут наибольшее влияние на демографическую ситуацию в Украине во время войны.
- Старшая школа и высшие учебные заведения, те подростки, кто за границей поступили, они, скорее всего, не вернутся. Подавляющее большинство из них останется уже за границей. Возможно, они вернутся потом, когда завершат обучение, если здесь будут такие выигрышные условия труда, если можно будет заработать нормально денег, они вернутся. А те, кто сейчас посещает детский сад и младшую школу, там больше будет зависеть от ситуации с их родителями, - отметила она.