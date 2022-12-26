«Готовимся к следующему году», - Зеленский о ситуации в энергетике

В Украине уменьшается продолжительность отключений электроэнергии, но они затронули в разных регионах около 9 миллионов человек.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии. Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывают. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат.