«Готовимся к следующему году», - Зеленский о ситуации в энергетике

В Украине уменьшается продолжительность отключений электроэнергии, но они затронули в разных регионах около 9 миллионов человек.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
- Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии. Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывают. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечил этот результат.
– Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает, – сказал Зеленский.