Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума, однако реальная ситуация хуже

Согласно официальным данным, безработица в Украине упала до исторического минимума.

Об этом сообщил нардеп, член Комитета Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По состоянию на 26 декабря 2022 официально зарегистрировано 191 тысяча безработных. За последний месяц безработных уменьшилось на 32 тысячи.

"Никогда в истории регистрации официальной безработицы в Украине такой низкой цифры не было", - написал он и подчеркнул, что это не свидетельствует о том, что резко все стало прекрасно в стране с работой.

Железняк отметил три фактора, которые влияют на официальный уровень безработицы:

1) выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;

2) баланс выезда за границу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает;

3) мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы по военкомату, поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных – это женщины.

Напомним, как в конце ноября заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что в Украине из-за войны работу потеряли 5 миллионов человек.