Николаев получил от США 15 электрогенераторов для облтеплоэнерго и пунктов обогрева

Николаев получил от США 15 электрогенераторов.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Оборудование предоставлено в рамках проекта «Укрепление общественного доверия», выполняемого при поддержке Агентства США по международному развитию.

В общей сложности городу передали 15 генераторов. Восемь из них получили пункты обогрева, семь – коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго», которое будет использовать их, в частности, для обеспечения бесперебойной выдачи питьевой воды в условиях отключения электроэнергии.

«Благодарим наших друзей за поддержку! Страна-террорист не прекратила попытку уничтожить Украину. Однако вместе победим!» – подытожили в горсовете.

Напомним, как Казахстан предоставил Украине генераторы для больниц – часть из них получит Николаевщина.

