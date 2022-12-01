Ледники Гренландии тают в 100 раз быстрее, чем предполагалось – это грозит поднятием уровня моря на шесть метров

Ледники Гренландии тают в 100 раз быстрее, чем предполагалось в предварительных прогнозах. Это показала новая научная модель.

Об этом сообщает Space.com.

По словам Кирстин Шульц, ученой из Института Одена Техасского университета в Остине, ведущего автора исследования, ранее для моделирования таяния ледников в Гренландии брались модели скорости таяния антарктических ледников.

- Но появляется все больше доказательств, что традиционный подход показывает слишком низкие темпы таяния на вертикальных фронтах ледников Гренландии, – говорит ученая.

Применение антарктической модели было связано с тем, что к краям гренландских ледников трудно приблизиться, поскольку они расположены на концах фьордов и окружены скалами.

Исследователи под руководством физического океанографа Ребекки Джексон из Рутгерского университета использовали роботизированные лодки, чтобы приблизиться к этим опасным ледяным скалам и провести измерения. Это было сделано на леднике Леконт на Аляске, а также на гренландском Кангерлуссуупе Сермия.

Измерения команды Джексон говорят о том, что антарктические модели значительно недооценивают таяние арктических ледников. Леконт, например, исчезает в 100 раз быстрее, чем предполагали модели.

Смесь холодной пресной воды из ледников и более теплой морской воды стимулирует циркуляцию океана вблизи ледников и дальше от побережья, что приводит к масштабным последствиям от таяния. Ледяной щит Гренландии также важен для повышения уровня моря – он может поднять его на шесть метров.

Напомним, в августе 2021 года в самой высокой точке Гренландии был зафиксирован дождь, который шел без остановки семь часов, после чего перешел в снег. Это первый известный науке случай дождя в Гренландии на высоте 3216 метров над уровнем моря.

Дождю предшестсвовало массовое таяние ледников через волну тепла. Температура в 2,5 раза тогда превысила сезонную норму - на самом севере острова метеостанции зафиксировали 20 градусов тепла, а на северо-востоке температура достигла рекордных 23,4 °C. Поэтому Гренландия течение недели теряла восемь миллиардов тонн льда в день - это в два раза больше среднего годового уровня.