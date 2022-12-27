Украинский бренд создал коллекцию детских вышиванок по мотивам сказок

Бренд Etnodim создал коллекцию детских вышиванок по мотивам украинских сказок.

Об этом пишет сама компания в Facebook.

Дизайнером новой коллекции стала Лилия Касянчук. В основу она положила 4 украинских сказки: «Кирило Кожум’яка», «Яйце-райце», «Дівчина-тростинка», «Сірко».

Каждую из этих сказок Лилия подробно исследовала. Таким образом появились уникальные орнаменты. Именно они отражают идею и нравственность каждой истории.

Пока сказка «Сірко» учит помогать другим в трудные времена, «Дівчина-тростинка» учит быть смелыми и добрыми.

Вышиванка по мотивам Кирила Кожемяки напоминает о патриотизме, а «Яйце-райце» – о борьбе со злом.

Цены на вышиванки новой коллекции начинаются от 3800 гривен.