Tesla за неделю потеряла 85 миллиардов долларов

Прошедшая неделя стала самой плохой для Tesla с начала пандемии коронавируса, пишет Financial Times. Акции производителя электромобилей подешевели на 18%, что привело к падению рыночной капитализации на 85 миллиардов долларов.

Теперь Tesla оценивается в 390 миллиардов долларов, что в три раза меньше, чем в начале 2022 года, когда ее капитализация составляла 1,2 триллиона. Инвесторов, помимо прочих факторов, смущает концентрация главы Tesla Илона Маска на соцсети Twitter.

Также на цене акций Tesla негативно отражаются продажи акций самим Маском. Ранее в этом году он избавился от ценных бумаг на сумму 23 миллиарда долларов – в частности, с целью закрыть 44-миллиардное соглашение на покупку Twitter. Топменеджер публично пообещал не продавать акции в ближайшие два года, но это не помогло.

Еще одним фактором стало опасение инвесторов по поводу спроса на электромобили. Так, на прошлой неделе Tesla заявила о скидках в размере 7500 долларов для жителей США на две популярные модели, что свалило акции еще на 9%.

Маск, недавно потерявший статус самого богатого человека в мире, пообещал покинуть пост исполнительного директора Twitter, как только найдет себе замену. Если Маск снова сосредоточится на Tesla и перестанет продавать свои акции, инвесторы могут инициировать обратный выкуп. В этом случае нынешняя точка станет минимальной и акции начнут расти в цене.

По прогнозу MarketWatch, Tesla угрожает худший месяц, квартал и год с момента ее основания. С начала декабря котировки американской марки упали более чем на 29%, превысив рекордное месячное снижение на 25%, зафиксированное в декабре 2010 года. При этом Tesla остается лидером на рынке электромобилей в США, а в сентябре она продемонстрировала рекордные продажи на самом большом авторынке мира – в Китае.