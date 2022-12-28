К Земле приближается «Рождественская комета», которую не видели 50 лет

Жители Земли в январе смогут увидеть «Рождественскую комету» – C/2022 E3 (ZTF). Эту долгопериодическую комету сначала считали астероидом и открыли только в этом году.

Об этом пишет Forbes.

C/2022 E3 (ZTF) уже двигается через Солнечную систему и приближается к Солнцу. Профессиональные астрономы в канун Рождества начали наблюдать за ней.

Поэтому ее считают «рождественской кометой. Однако в начале 2023 года она засияет ярче всего в небе. Следовательно, комету можно назвать «новогодней» тоже.

Исследователи предполагают, что именно подобная комета была тем объектом, который в народе назвали «Вифлеемской звездой».

Эту долгопериодическую комету, которую первоначально считали астероидом, обнаружили 2 марта 2022 года в созвездии Орла. Для этого астрономы воспользовались 48-дюймовым телескопом в Цвикки – переходном центре на горе Паломар вблизи Сан-Диего, Калифорния.

Этот телескоп часто используют для обнаружения новых астероидов и комет. «E3» означает , что это третья комета, открытая в течение двух недель 2022 года.

C/2022 E3 (ZTF) сейчас находится в серповидном созвездии Короны Бореалис, «Северной Короны».

Эту комету можно попытаться увидеть на этой неделе за час до рассвета, когда она пролетит над северо-западной частью горизонта. Для этого вам нужен обычный бинокль.

Пока что C/2022 E3 (ZTF) еще очень тусклая, поэтому небольшой шанс ее увидеть. Однако в начале января 2023 года она станет ярче. Комету можно будет увидеть от заката до рассвета.

Лучше всего комету будет видно, когда она приблизится к своему перигелию – своей ближайшей точке к Солнцу – 12 января 2023 года. Потому астрономы советуют все же наблюдать за ней сразу после встречи Нового года.

На самом деле, комета должна достичь самого яркого значения примерно 1 февраля 2023 года – ее ближайшее приближение к Земле, когда выходит из Солнечной системы, вращаясь вокруг Солнца.

Считается, что эта комета может достичь яркости 5 звездной величины, когда она движется к Волопасу, Дракону и Малой Медведице в начале 2023 года, что сделает ее объектом для просмотра невооруженным глазом тем, кто находится под темным небом.