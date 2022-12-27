Хакеры слили в сеть данные 400 миллионов пользователей Twitter

В даркнете появилась база данных пользователей Twitter. В ней содержится информация о 400 миллионах аккаунтов. Теперь неизвестные хакеры шантажируют владельца платформы Илона Маска и требуют за нее 276 миллионов долларов. В доказательство они приложили пробную версию базы с данными тысячи пользователей соцсети. В нем фигурируют известные медийные лица – от журналистов до сына экспрезидента США Дональда Трампа-младшего.

Запись о продаже появилась на форуме Breached.

Его оставил кто-то под ником Ryushi. По его словам, информацию удалось получить благодаря уязвимости Twitter. В базе не только имена и почтовые ящики, но и телефонные номера известных личностей, политических деятелей.

Продавец предложил Маску выкупить украденное за огромную сумму. Только так, по его мнению, генеральный директор соцсети сможет избежать крупных штрафов и судебных тяжб из-за нарушений GDPR.

По мнению специалистов Hudson Rock, изучивших пробную версию базы, данные кажутся подлинными. В архиве содержится личная информация, как простых пользователей, так и широко известных людей.

В слитном «пробнике» оказались следующие аккаунты: Дональда Трампа-младшего, Стива Возняка, Кары Делевинь, канала CBS и SpaceX.

Утратили свои данные также американские и французские государственные органы. Это уже не первая утечка данных в Twitter. Ранее хакеры использовали баг в API платформы, чтобы угнать данные 5,4 миллиона аккаунтов.

Напомним, социальная сеть оказалась на пути к банкротству, поскольку приносила слишком мало денег. По словам Маска, падение в бездну удалось остановить, но впереди у компании еще очень много работы.