Со Львова запускают бесплатный автобусный маршрут в Германию

Со Львова запускают бесплатный маршрут в Германию – первый рейс в Берлин и Ганновер состоится 28 декабря.

В эвакуационном автобусе беженцы могут взять с собой домашних животных, сообщает общественная организация Helping to leave .

Для регистрации на бесплатный рейс от «Помогаем уехать» нужно заполнить онлайн-форму . Необходимо указать всех людей, которые будут ехать с заявителем, наличие документов на животное, имеет ли пассажир инвалидность и нужна ли помощь с поселением и поддержка психолога.

Украинцы могут выбрать конечную остановку маршрута – Берлин или Ганновер, а также указать, планируют ли оставаться в Германии или ехать в другую страну.

На странице команды отмечается, что сразу по прибытии на вокзале есть возможность получить билет , с которым можно бесплатно передвигаться первые двое суток поездами внутри Германии.

Если возникают вопросы по эвакуации, беженцам советуют написать в Телеграмм-бот . После ответов на вопросы с заявителем свяжется координатор.

Отмечается, что первая отправка в Германию состоится 28 декабря, в будущем возможны еще рейсы.