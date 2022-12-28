Иранская шахматистка пришла на соревнования без хиджаба

Иранская шахматистка Сара Хадем приняла участие в чемпионате мира по блицу, не надев головной убор, ношения которого требуют иранские власти.

Об этом пишет Голос Америки.

Международная шахматная федерация опубликовала фотографии игроков с соревнований, которые проходили в Алматы, Казахстан, включая фотографию Хадем, склонившейся над шахматной доской с падающими на плечи волосами.

Хадем – единственная иранская женщина, принимающая участие в соревнованиях.

Вопрос ношения хиджаба иранскими женщинами стал актуальным в последние месяцы, когда в стране прошли акции протеста в связи со смертью под стражей в полиции 22-летней Махсы Амини, которая была задержана в сентябре иранской полицией нравов за нарушение национального дресс-кода.

Как сообщалось ранее, 16 сентября в Иране начались протесты, связанные с убийством полицией морали 22-летней активистки Махсы Амини, которую арестовали якобы за нарушение закона о ношении хиджаба. Вследствие этого многие иранки перестали носить этот элемент одежды.

Министерство внутренних дел Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако эти данные расходятся с цифрами от правозащитников, сообщающих о примерно 460 погибших.

В начале декабря в Иране повесили первого демонстранта, задержанного в ходе масштабных протестов в стране.