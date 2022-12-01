НБУ вводит в обращение памятную банкноту 500 гривен к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды

Национальный банк Украины 29 декабря 2022 вводит в обращение новую памятную банкноту номиналом 500 гривен, посвященную 300-летию со дня рождения выдающегося украинского философа, богослова, поэта, музыканта, педагога - Григория Сковороды.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Эта памятная банкнота воспроизводит дизайн банкноты номиналом 500 гривен и одновременно имеет важное отличие – на ее лицевой стороне нанесена символика к празднованию 300-летия Григория Сковороды.

Введением в обращение новой памятной банкноты Национальный банк продолжает отмечать юбилей Григория Сковороды.

22 ноября этого года Национальный банк уже отчеканил серебряную памятную монету «Сад божественных песен», посвященную произведениям этого величайшего украинского мыслителя.

Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года имеет серию ГС с номерами 0000001-0050000.

Размер банкноты – 75 x 154 мм; тираж – 50 000 штук.

Основной рисунок лицевой стороны – портрет Григория Сковороды; основной рисунок обратной стороны – изображение здания Киево-Могилянской академии, воспитанником которой был выдающийся украинский философ.

Памятная банкнота включает в себя все элементы защиты банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года.

Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесен трафаретной печатью специальной оптически-сменной краской официальную символику к празднованию 300-летия со дня рождения Григория Сковороды – «Мир Сковороды».

Эта надпись постепенно изменяет цвет при изменении угла наклона банкноты (от светло-зеленого до темно-зеленого).

Памятные банкноты будут реализовываться через банки-дистрибьюторы (АО АБ Укргазбанк, АО АБ Радабанк, АО Таскомбанк, АО КБ Приватбанк).

Соответственно подробную информацию о старте продаж лучше уточнять непосредственно у этих банков.

Цена памятной банкноты в конверте – 541 грн., в сувенирной упаковке – 554 грн.

Ранее Национальный Банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Архистратиг Михаил».