Украина в 2023 году соберет около 40 млн тонн урожая из-за нерентабельности выращивания зерновых, – собственник ГК «Прометей»

Проблемы с логистикой и электроснабжением при экспорте сельхозпродукции из Украины во время войны делают нерентабельным выращивание зерновых культур, поэтому в 2023 году общий урожай в стране сократится втрое по сравнению с рекордным довоенным уровнем – до 40 млн тонн с почти 120 млн тонн.

Об этом рассказал собственник зернотрейдингового холдинга «Прометей» Рафаэль Гороян в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, сокращение урожая до таких низких показателей уже неизбежно вследствие сложившейся в стране экономической ситуации, но путем финансирования агросектора Украина может добиться к 2024 году росту урожая вплоть до 70 млн тонн.

- В прошлом году собрали 120 млн тонн зерновых и масличных культур, в этом году уже упали до 60 млн тонн, а на следующий год, по моим прогнозам, будет 40 млн тонн, то есть падение в 300%! При этом вся инфраструктура Украины заточена под урожай в 120 млн тонн и даже больше, это то, чего мы достигли за 30 лет независимости. Вся инфраструктура рассчитана на 120 млн тонн – автомобили, вагоны, станции, порты, элеваторы - а товара не будет! - подчеркнул глава "Прометея" в интервью.

- Будет очень резкий дефицит пшеницы, ячменя и кукурузы. Подсолнечника и сои будет достаточно, это высокомаржинальные культуры, а кукурузу не будут сеять. Сейчас сушить ее дорого, урожай этого года убирать не могут, экспортировать не могут - а потом, когда мы выиграем войну (а я думаю, это очень скоро случится), порты откроются, свет появится, а мы получим дефицит продукции, - добавил он.

По словам Горояна, сокращение урожая зерновых приведет к обвалу в Украине стоимости инфраструктурных активов, таких как порты, элеваторы и транспортные средства, а также резкий рост мировых цен на пшеницу, кукурузу и ячмень. В этом смысле особенно серьезной является сокращение урожая пшеницы, поскольку это "политизированная" культура, связанная с мировой продовольственной безопасностью, дефицит которой приведет к росту ее котировок на основных мировых биржах.

Таким образом, государство должно срочно начать выдавать аграриям кредиты под госгарантии, чтобы не допустить стагнации по валовому сбору урожая на несколько лет после 2023 года. Это позволит Украине, вложив сравнительно небольшие средства, избежать сокращения урожая и связанного с этим падения фермерской и зернотрейдинговой отраслей, а также банкротства логистических и инфраструктурных компаний.

- Это нужно, чтобы мы не увидели резкий провал экспорта через два года, а мы его, скорее всего, увидим. Тогда в стране не будет агросектора, страна будет без валюты, нас ждет серьезная безработица, большая инфляция и все дела пойдут не туда. Я считаю, что нужны срочные дотации со стороны государства агропроизводителю, очень срочно, буквально на вчера. И это нужно делать лайтово, без сложных оформлений, потому что средний и мелкий украинский фермер не любит оформлять ничего, - подчеркнул Гороян в беседе.

Как сообщалось, украинские аграрии к 23 декабря собрали 71,72 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с общей площади 17,05 млн га. Данная цифра приведена с учетом сахарной свеклы, которой собрано 9 млн тонн с 179 тыс. га.

Окончательный урожай пшеницы в текущем сезоне составил 19,4 млн тонн с 4,7 млн га, ячменя - 5,6 млн тонн с 1,6 млн га, рапса - 3,2 млн тонн с 1,1 млн га, гороха – 261 тыс. тонн с 115 тыс. га. Кроме того, к 23 декабря суммарно собрано 20,2 млн тонн кукурузы с 3,1 млн га (+0,2 млн га), 10,1 млн тонн подсолнечника с 4,6 млн га, 3,7 млн тонн сои с 1,5 млн. га, 157 тыс. тонн гречихи с 115 тыс. га и около 100 тыс. тонн проса с 43,5 тыс. га.

Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 106 млн тонн: зерновых и зернобобовых – 84 млн грн, а масличных – 22,6 млн тонн.

В целом в прошлом году было собрано 32,4 млн тонн пшеницы, 40 млн тонн кукурузы, 10 млн тонн ячменя, 581,5 тыс. тонн гороха, 191 тыс. тонн проса, 110 тыс. тонн гречихи. Урожай подсолнечника составил 16,3 млн тонн, сои – 3,4 млн тонн, рапса – 2,9 млн тонн.