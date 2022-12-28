«Мечтают быть дизайнерами и художниками»: Глава Николаевского облсовета Замазеева встретилась с творческими детьми Первомайского района

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева во время визита Первомайского района встретилась с творческими детьми, участвовавшими в конкурсе рисунков.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Во время визита в Первомайщину познакомилась с творческими детьми. Они участвовали в конкурсе рисунков. Пламя, ракеты и оружие – главные в композиции почти каждого произведения. Детям, к сожалению, пришлось узнать, что такое война... Пообщалась с девочками, многие в будущем мечтают быть дизайнерами и художниками – очень творческие личности! Предложила руководству школ обратиться к нашим волонтерам гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Светлые дела»), чтобы они собрали ребятам крутую одежду LC Waikiki от наших благотворителей», - сообщила Замаеева.

Глава облсовета добавила, что дети должны иметь мечты, новогоднее настроение и верить в чудеса при всем, что сейчас происходит в стране из-за вторжения рф.