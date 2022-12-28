В УПЦ МП считают, что нет законных оснований для смены названия, несмотря на решение КСУ

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась менять название, указывающее на принадлежность к россии.

Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

По его мнению, решение Конституционного суда не обязывает Московский патриархат изменить свое название, «оно лишь касается соответствия закону о переименовании Конституции Украины».

Юрист добавил, что «в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об Украинской православной церкви».

«Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве. Поэтому все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине», - заявил Бахов.

По его словам, «на сегодня отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ».

Напомним, КСУ признал конституционным закон, согласно которому УПЦ МП должна указать принадлежность к рф.