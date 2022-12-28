В среду, 28 декабря, дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«В то же время, благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления. Однако в результате имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что энергосистема Украины за три последних месяца перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян. В результате объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время. Ремонтные бригады «Укрэнерго», производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно.